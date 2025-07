Israel detém três palestinianos suspeitos de se terem juntado ao ISIS

Três palestinianos de Jerusalém Oriental foram detidos, recentemente, por suspeita de estarem a planear um ataque terrorista contra as forças de segurança do país.

De acordo com a imprensa israelita, os suspeitos estariam a planear atacar o posto de controle Sheikh Saed, no bairro de Jabel Mukaber, com um carro-bomba.

Já a polícia, citada pelo jornal Times of Israel, diz que os três suspeitos se tinham juntado ao ISIS e estavam em contato com agentes do grupo terrorista na Cisjordânia e na Síria.

Segundo a polícia, os detidos consumiam grandes quantidades de conteúdo online do ISIS, incluindo propaganda e vídeos de execuções em zonas de guerra no exterior e planeavam viajar para a Síria para receber treino na fabricação de bombas.

Na casa de um dos suspeitos a polícia encontrou uma pistola, bem como munições escondidas dentro de uma das suas meias.

Ainda segundo a polícia, outro dos suspeitos terá comprado uma arma de fogo com a intenção declarada de "matar judeus".

Os três detidos encontram-se em prisão preventiva.