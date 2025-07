Macron processa influencer que alega que a mulher Brigitte é um homem

O presidente de França, Emmanuel Macron, e a sua mulher, Brigitte Macron, apresentaram esta quarta-feira uma queixa por difamação nos Estados Unidos contra Candace Owens, comentadora política, podcaster e influencer que alegou que a primeira-dama francesa é um homem.

Numa queixa apresentada no Tribunal Superior do Delaware, os Macron acusam Owens de encetar uma "campanha de humilhação global recheada de mentiras" com o intuito de promover o seu podcast e que, entre as mentiras está a alegação de que Brigitte Macron, de 72 anos, nasceu com o nome de Jean-Michel Trogneux - o nome real do seu irmão mais velho.

No podcast, Candace Owens alega que Brigitte Macron fez a transição para mulher e que os Macron seriam parentes de sangue a cometer incesto.

"Owens dissecou a sua aparência, o seu casamento, os seus amigos, a sua família e a sua história pessoal, distorcendo tudo numa narrativa grotesca concebida para inflamar e degradar”, refere a queixa, que descreve que o resultado foi um "bullying implacável à escala mundial".

Num episódio divulgado esta quarta-feira, Owens afirmou que o processo movido pelos Macron está "repleto de imprecisões factuais" e que faz parte de "uma estratégia de relações públicas óbvia e desesperada" para manchar a sua reputação.

A influencer referiu ainda não ter conhecimento de que seria processada, embora advogados de ambas partes estejam em contacto desde janeiro.

Em comunicado conjunto, Emmanuel e Brigitte Macron referem que decidiram processar Owens depois de esta se ter recusado três pedidos para retratar as declarações difamatórias.

O processo dos Macron tem como alvo o podcast "Becoming Brigitte", que conta com mais de 2,3 milhões de visualizações no YouTube e nas publicações no X relacionadas com este. Também graças a ele, Candance Owens acumula agora mais de 6,9 milhões de seguidores no X (antigo Twitter) e mais de 4,5 milhões de subscritores no YouTube.