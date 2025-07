UE não exclui sanções contra Israel caso não haja melhorias na ajuda humanitária em Gaza

A União Europeia não exclui a adoção de sanções contra Israel, caso não haja melhorias no acesso à ajuda humanitária em Gaza.

A Comissão Europeia reconhece que houve alguns esforços por parte de Telavive, mas entende que a situação continua a ser grave.

Bruxelas está a avaliar a situação e todas as opções continuam em aberto, caso Israel não cumpra o acordo firmado no início deste mês sobre a melhoria da situação humanitária em Gaza.

Em causa, neste acordo, está o aumento substancial do número diário de camiões com alimentos e ajuda humanitária que entram em Gaza, bem como a reabertura das rotas de ajuda da Jordânia e do Egito.

O Governo palestiniano condenou esta quinta-feira a moção não vinculativa aprovada pelo Parlamento israelita que pede a anexação da Cisjordânia, afirmando ser uma nova declaração de guerra e uma ameaça à viabilidade da solução de dois Estados.

Para o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Palestina, a medida é também "mais uma manifestação dos crimes de genocídio, deslocação e anexação, que visam acabar com a causa palestiniana e minar o consenso internacional sobre o imperativo estratégico de estabelecer um Estado palestiniano, com Jerusalém Oriental como a sua capital".

Já o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Turquia afirmou, num comunicado, que a decisão do Parlamento israelita "é nula", dado que "a Cisjordânia é território palestiniano sob ocupação israelita desde 1967".

"Os esforços do Governo de [primeiro-ministro israelita, Benjamin] Netanyahu para se agarrar ao poder através de políticas violentas e ações ilegais estão a causar novas crises diariamente e representam uma séria ameaça à ordem internacional e à segurança regional", explicou Ancara.

Por conseguinte, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Turquia solicitou a implementação "imediata" de "medidas vinculativas e dissuasoras" para fazer face "à agressão do genocida Israel".

"As obrigações legais e morais da comunidade internacional devem ser efetivamente cumpridas", acrescentou o Ministério dos Negócios Estrangeiros turco.