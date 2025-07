Ajuda humanitária estrangeira em Gaza "é bem-vinda", mas forma "não é ideal"

O consultor da NATO lembra que "existem várias milícias, entre elas o Hamas, que com o recurso à violência e à força armada controlam estes bens primeiro que a população" e, por esse motivo, toda a ajuda deveria ser entregue "quase mão a mão".

" Não é ideal porque não existe um controlo da descida, que no passado já criou vítimas mortais , não é ideal porque não se consegue controlar quem é que acede aos bens ", diz.

A entrega de ajuda humanitária estrangeira na Faixa de Gaza , que Israel vai permitir a partir de sexta-feira, "é sempre bem-vinda", mas a entrega por via aérea "não é ideal", afirma Manuel Poêjo Torres, comentador de assuntos internacionais da Renascença

Explica ainda que as largadas de alimentos pelo ar "acontecem em condições de extrema necessidade, o caso que estamos a viver hoje em Gaza, precisamente porque é uma situação insustentável".

O comentador reconhece que têm-se assistido a "pequenas aberturas e concessões por parte do governo de Israel", mas que estas não são suficientes para "promover uma entrada em força no território que promova não apenas o alívio da fome, mas acima de tudo alívio do sofrimento por ferimentos ou por doença".

Manuel Poêjo Torres elogia a a reativação do World Central Kitchen, "que tem feito um trabalho ímpar na região de Gaza" na distribuição de alimentos, passada uma semana de pausa logística.

"É de louvar que cada vez mais existam organizações não-governamentais no território que possam entregar em mão àqueles que mais necessitam alimentos, medicamentos e bens de primeira necessidade", remata.