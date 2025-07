Israel vai permitir ajuda humanitária estrangeira a Gaza por via aérea

Israel vai permitir que países estrangeiros enviem ajuda humanitária para Gaza a partir de sexta-feira, informou a rádio do exército israelita, citando um responsável militar. A entrega dos mantimentos será feita com o auxílio de paraquedas.

Um porta-voz militar israelita não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters sobre a reportagem.

Israel, que está em guerra com o grupo militante palestiniano Hamas em Gaza desde outubro de 2023, levantou o bloqueio em maio, mas impôs restrições que, segundo disse, são necessárias para impedir que a ajuda seja desviada para grupos militantes.

Nas duas primeiras semanas de Julho, a agência da ONU para a infância, a UNICEF, tratou 5.000 crianças com subnutrição aguda em Gaza.

O responsável da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse na quarta-feira que Gaza sofria de fome em massa provocada pelo bloqueio à ajuda humanitária no enclave.

Lançamentos aéreos de ajuda humanitária "problemáticos" no passado

Os lançamentos aéreos de ajuda humanitária em Gaza já causaram problemas no passado. Como recorda a BBC, quando estes lançamentos aconteceram em 2024, após um apelo da ONU para a fome na região, as organizações humanitárias no terreno garantiram que o método de entrega não só não satisfazia as necessidades, como podia mesmo representar um perigo para os habitantes.

Isto porque os lançamentos aéreos, por vezes, falham o alvo ou correm mal: os mantimentos aterram na água e muitos palestinianos afogam-se ao tentar chegar à comida. Outros morreram ou ficaram feridos quando foram atingidos por material caído dos céus quando os paraquedas falharam. A BBC viajou a bordo de um desses aviões e noticiou, na altura, que o aparelho lançou dez toneladas de alimentos e água, "menos do que um único camião transportaria através de uma fronteira terrestre".

Mais nove mortos por subnutrição nas últimas 24 horas

O ministério da Saúde de Gaza, que é gerido pelo Hamas, garante que mais nove pessoas morreram de subnutrição nas últimas 24 horas.

Segundo este organismo, mais de 100 pessoas morreram de fome no enclave palestiniano desde que Israel cortou o fornecimento ao território, em Março.