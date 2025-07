Netanyahu está a considerar opções "alternativas" para recuperar reféns

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o Presidente norte-americano, Donald Trump, abandonaram, aparentemente, as negociações de cessar-fogo em Gaza com o grupo militante palestiniano Hamas, um dia depois de terem retirado as suas delegações das negociações.

Netanyahu disse que Israel considera agora opções "alternativas" para atingir os seus objetivos de trazer os seus reféns de volta de Gaza e acabar com o domínio do Hamas no território. Trump disse que o Hamas não queria fechar um acordo e que acreditava que os líderes do grupo seriam "caçados".

Os comentários surgiram após declarações feitas durante a noite pelo enviado norte-americano Steve Witkoff, que afirmou que o Hamas era o culpado pelo impasse nas negociações de cessar-fogo, mediadas pelo Qatar e pelo Egito. Netanyahu disse que Witkoff tinha acertado e que o Hamas era o obstáculo para um acordo.

O Hamas tinha respondido a uma proposta de cessar-fogo apoiada pelos EUA na quinta-feira, mas Israel anunciou horas depois que retirava os seus negociadores para consultas.

O Hamas contestou a caracterização das negociações feita por Witkoff e afirmou que os negociadores estavam a progredir. Afirmou que as declarações de Witkoff visavam pressionar Israel antes de uma próxima ronda de negociações.

O cessar-fogo proposto teria a duração de 60 dias, durante os quais seria permitida ajuda adicional na Faixa de Gaza, e alguns dos restantes 50 reféns detidos por militantes seriam libertados em troca de prisioneiros palestinianos detidos por Israel.