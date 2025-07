Tailândia e Camboja trocam fogo de artilharia pesada pelo segundo dia consecutivo

"Ao longo do dia, as forças cambojanas continuaram os seus ataques indiscriminados", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Tailândia numa publicação no X. "As ações do Camboja demonstram falta de boa-fé e continuam a colocar civis em perigo."

O primeiro-ministro cambojano, Hun Manet, afirmou numa publicação nas redes sociais que tinha concordado com o cessar-fogo proposto pelo seu homólogo malaio, Anwar Ibrahim, presidente do bloco regional da ASEAN, que o informou que Phumtham também tinha concordado.

O primeiro-ministro interino da Tailândia, Phumtham Wechayachai, afirmou que o Camboja atacou em múltiplas frentes. No entretanto, decretou lei marcial junto à fronteira com o país onde, segundo o governo tailandês, prosseguem os ataques indiscriminados.

Pelo menos 20 pessoas foram mortas e mais de 130 mil pessoas tiveram de se deslocar, abandonando as suas casas. É um dos piores conflitos entre os vizinhos do Sudeste Asiático em 13 anos.

A Tailândia e o Camboja trocaram fogo de artilharia pesada pelo segundo dia consecutivo na sexta-feira, à medida que os combates na fronteira se intensificavam. O líder do Camboja assegurou, no entretanto, que a Tailândia tinha concordado com uma proposta de cessar-fogo da Malásia, mas depois recuou.

Tailândia alega "atos bárbaros"

Os confrontos recomeçaram antes do amanhecer de sexta-feira, com confrontos relatados em 12 locais, contra seis na quinta-feira, de acordo com o exército tailandês. O exército acusou o Camboja de utilizar artilharia e foguetes BM-21 de fabrico russo para atacar áreas que incluíam escolas e hospitais.

"Estes atos bárbaros ceifaram vidas sem sentido e feriram inúmeros civis inocentes", afirmou.

"Atacar deliberadamente civis é um crime de guerra e os responsáveis devem ser levados à justiça".

Acusou diretamente o governo de Phnom Penh, que, segundo ele, estava a ser comandado por Hun Sen, um influente ex-primeiro-ministro durante quase quatro décadas e pai de Hun Manet.

Jornalistas da Reuters na província de Surin, na Tailândia, viram um comboio militar tailandês com cerca de uma dúzia de camiões, veículos blindados e tanques a atravessar estradas provinciais cercadas por arrozais em direção à fronteira. Explosões intermitentes podiam ser ouvidas.

Os soldados controlavam o tráfego numa estrada rural ao longo da qual as peças de artilharia eram carregadas e disparadas em sucessão, emitindo clarões alaranjados, explosões fortes e fumo cinzento.

Os combates começaram na manhã de quinta-feira, evoluindo rapidamente de fogo de armas de pequeno porte para bombardeamentos pesados em várias áreas a 210 km de distância ao longo de uma fronteira onde a soberania é disputada há mais de um século.

Na quinta-feira, a Tailândia enviou um caça F-16 para atacar um alvo militar cambojano, reforçando a sua vantagem militar.

O Camboja não possui aeronaves de caça e possui significativamente menos equipamento e efetivos de defesa. O país instou o Conselho de Segurança da ONU a abordar o que considera ser uma "agressão militar não provocada" da Tailândia.

Templo de Preah Vihear danificado

O país afirmou que os bombardeamentos da Tailândia causaram "danos significativos e visíveis" no templo de Preah Vihear, do século XI, Património Mundial da UNESCO, reivindicado por ambos os países há décadas.

O exército tailandês classificou a alegação como "uma clara distorção dos factos".

O rastilho do conflito foi a convocação, pela Tailândia, do seu embaixador em Phnom Penh e a expulsão do enviado do Camboja na quarta-feira, em resposta à perda de um membro por um segundo soldado tailandês numa mina terrestre que Banguecoque alegou ter sido colocada recentemente pelas tropas rivais. O Camboja negou.

O governo do Camboja manifestou na sexta-feira indignação pela utilização pela Tailândia do que chamou uma grande quantidade de munições de fragmentação, classificando-a como uma violação do direito internacional.

Os militares tailandeses afirmaram que a Tailândia não era parte na Convenção sobre Munições de Fragmentação, mas que seguia o princípio da proporcionalidade, "para melhorar a capacidade de destruição de explosivos apenas contra alvos militares".

O número de mortos na Tailândia subiu para 19 na sexta-feira, 13 deles civis, com 62 feridos. O governo cambojano não reportou qualquer vítima, mas uma autoridade provincial disse que uma pessoa morreu.

[Notícia atualizada às 18h14 de 25 de julho de 2025 para acrescentar mais detalhes]