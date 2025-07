Bebé mais prematuro do mundo celebra primeiro aniversário

O bebé mais prematuro do mundo celebrou este mês o primeiro aniversário. Nash nasceu no estado do Iowa, nos Estados Unidos da América, com exatamente 21 semanas de gestação no útero da mãe.

Nascido a 5 de julho de 2024, o parto de Nash aconteceu 133 dias antes dos nove meses habituais de uma gravidez. Esta criança ficou assim com o título de bebé mais prematuro do mundo, segundo o Guiness World Records.

Nash nasceu com apenas 285 gramas, e 24 centímetros de altura, sendo imediatamente internado na unidade de cuidados intensivos neonatais do hospital da Universidade de Iowa, em Iowa City, para ter "cuidado altamente especializado, vigilância constante e monitorização frequente".

O parto de Nash foi o segundo parto prematuro da mãe, Mollie, em menos de dois anos. Mollie e Randall perderam a filha, McKinley, depois de esta nascer com apenas 18 semanas de gestação — pouco mais de quatro meses. "Era tão pequeno, eu mal o sentia no meu peito", disse.