Donald Trump anuncia que Camboja e a Tailândia vão negociar cessar-fogo

O Presidente norte-americano anunciou este sábado que o Camboja e a Tailândia, que estão em conflito devido a uma disputa sobre o traçado da sua fronteira comum, concordaram reunir-se para acordar um cessar-fogo.

"Eles concordaram reunir-se imediatamente e chegar rapidamente a um acordo de cessar-fogo", escreveu Donald Trump na sua rede social Truth Social, após conversar com os líderes dos dois países.

Salientando que foram duas "conversas muito boas", disse esperar que os dois vizinhos "se entendam por muitos anos". No início do dia, Trump já tinha declarado estar a conversar com os líderes cambojano e tailandês, sublinhando que ambas as partes desejavam um "cessar-fogo imediato e a paz".