Israel lança "sete paletes" de ajuda humanitária sobre Gaza

Israel voltou este sábado a lançar ajuda humanitária por via aérea sobre a Faixa de Gaza. O exército israelita anunciou o lançamento de "sete paletes de ajuda" sobre o território que continua a atacar ao mesmo tempo que controla as fronteiras terrestres, aéreas e marítimas, que fechou, restringindo fortemente a entrada de bens essenciais para a população.

"Os lançamentos aéreos vão incluir sete paletes de ajuda com farinha, açúcar e enlatados a ser fornecidos por organizações internacionais", afirmou o exército de Israel num comunicado citado pelo jornal Times of Israel. Segundo a Reuters, fontes palestinianas confirmaram os lançamentos de ajuda no norte de Gaza.

O exército anunciou também a abertura de "corredores humanitários designados" para "permitir o movimento seguro de comitivas da ONU para entregar alimentos e medicamentos à população".