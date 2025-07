Israel sem provas de Hamas roubar ajuda humanitária

O exército de Israel nunca encontrou provas de que o Hamas tenha roubado ajuda humanitária das Nações Unidas na Faixa de Gaza. A notícia foi avançada pelo The New York Times este sábado.

Apesar da acusação persistente lançada por Israel sobre o grupo militante que governa a Faixa de Gaza, dois altos responsáveis do exército israelita, assim como outros dois israelitas com conhecimento do assunto, revelaram ao jornal norte-americano que nunca foram encontradas provas que sustentassem essa teoria.

Pelo contrário, segundo os responsáveis israelitas, os sistema de ajuda humanitária da ONU, criticado várias vezes por Israel, era eficaz na entrega de ajuda humanitária à população palestiniana na Faixa de Gaza. Publicamente, Israel negou este sábado que haja fome em Gaza, culpando o que diz ser falta de coordenação das Nações Unidas.

Em maio, Israel colocou em marcha um novo sistema de ajuda humanitária, substituindo a ONU por uma operação privada norte-americana, a Gaza Humanitarian Foundation. Os poucos centros de ajuda são protegidos por segurança militar também privada, o que já resultou em cerca de 1.100 mortes de palestinianos alvejados enquanto procuravam chegar aos centros de ajuda.