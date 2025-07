Migrantes. 54 crianças nadaram sozinhas de Marrocos até Ceuta

Pelo menos 54 crianças e cerca de 30 adultos nadaram de Marrocos até ao enclave espanhol de Ceuta, no Norte de África, no meio de mar agitado e nevoeiro, informou a televisão espanhola RTVE este sábado.

Imagens de vídeo do canal de televisão espanhol mostraram lanchas da Guarda Civil a fazer repetidas tentativas de resgate para resgatar alguns dos nadadores, enquanto outros nadavam até ao enclave.

As crianças, na sua maioria marroquinas, foram levadas para centros temporários em Ceuta, onde as autoridades pediram ajuda ao governo central para lidar com os recém-chegados.

"Não nos deixem sozinhos. Isto é uma questão de Estado. Isto tem de ser resolvido", disse Juan Rivas, do governo regional de Ceuta, aos jornalistas no sábado.

A 26 de agosto do ano passado, centenas de migrantes aproveitaram uma névoa espessa para nadar desde o vizinho Marrocos até Ceuta, informou a polícia local. Em 2021, um rapaz foi visto a flutuar em garrafas de plástico vazias na tentativa de chegar a Ceuta.

Os dois enclaves espanhóis na costa mediterrânica marroquina, Ceuta e Melilla, partilham as únicas fronteiras terrestres da União Europeia com África. Os enclaves sofrem esporadicamente vagas de tentativas de travessia por parte de migrantes que tentam chegar à Europa.

Os cidadãos marroquinos detidos durante as travessias são imediatamente enviados de volta para Marrocos, a menos que sejam menores de idade ou procurem asilo.

Pessoas de outras nacionalidades são levadas para centros especiais, onde recebem abrigo e são libertadas passados alguns dias.

Há três anos, pelo menos 23 pessoas morreram numa debandada quando cerca de 2.000 migrantes tentaram invadir Melilla, derrubando a vedação fronteiriça.