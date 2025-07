Presidente de Angola garante que apoio financeiro da Europa acaba com imigração de África

O Presidente de Angola garantiu este sábado que, com o apoio financeiro da Europa, a imigração ilegal a partir de África acaba. João Lourenço, em Portugal para uma visita oficial de três dias que inclui o fórum euro-africano, defende que a solução é o desenvolvimento do continente africano.

"Um continente desenvolvido reduz em grande medida um dos problemas que está hoje na agenda da Europa, que é o problema da imigração, particularmente da imigração ilegal que vem aumentando na Europa a partir do Norte de África", apontou João Lourenço, sublinhando que, se a Europa ajudar "a desenvolver o continente, com certeza que este assunto da emigração vai sair da pauta quer dos políticos, quer dos cidadãos europeus de uma forma geral".

O chefe de Estado angolano deseja que os países africanos e europeus trabalhem "juntos no sentido de encontrar condições de crédito mais justas nas instituições de crédito internacionais" — reconhecendo que "não são apenas europeias", mas afirmando que "a Europa tem alguma influência sobre elas" —, referindo ainda que a Europa "poderia tirar um melhor proveito do facto de conhecer melhor o continente africano, porque sempre esteve em África".

"Tem feito o que pode?", questionou João Lourenço, revelando que os países africanos pensam "que poderia fazer mais e melhor". "Não no sentido de competir com quem quer que seja, com a China, com qualquer outro país ou continente", apontou o Presidente de Angola, "mas no sentido de tirarmos vantagens mútuas, portanto, a África ganharia mais e a Europa também".

Marcelo Rebelo de Sousa, também presente no encontro de presidentes dos dois continentes, defendeu que as parcerias entre a Europa e a África são o caminho a seguir.

"O potencial humano de África é sinal de futuro", afirmou o Presidente português, para quem o potencial demográfico "é imparável, não vale a pena pôr o dedo a tapar o sol".