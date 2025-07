Camiões com mantimentos começaram a entrar na Faixa de Gaza a partir do Egito

Diante das críticas internacionais e da própria sociedade israelita que começou a manifestar-se contra as imagens de fome na Faixa de Gaza, o governo de Israel decidiu aumentar a quantidade de ajuda humanitária a entrar no território.



Nas primeiras horas da manhã deste domingo, camiões começaram a entrar na Faixa de Gaza a partir do Egito. Na noite de sábado, a Força Aérea de Israel voltou a lançar alimentos e o exército informou que haverá nova distribuição por meio aéreo nos próximos dias por parte da Jordânia e dos Emirados Árabes Unidos.



O exército Israelita passa também a implementar a partir de hoje, entre 10h00 e 20h00, um recuo das tropas e uma pausa tática nas atividades militares.



O plano é que sejam criados novos corredores humanitários para garantir que camiões da ONU consigam transportar ajuda aos civis palestinianos. Essas rotas seguras estarão em funcionamento permanente todos os dias entre 6h00 e 23h00.



Além disso, Israel decidiu voltar a ligar a energia da central de dessalinização de água da Faixa de Gaza, o que deverá permitir que 900 mil residentes tenham acesso a água potável.

Ao anunciar as medidas, o Exército de Israel voltou a confrontar a posição da comunidade internacional e de diversas organizações humanitárias e da própria ONU, garantindo que não há fome na Faixa de Gaza. Segundo o exército, trata-se de "uma campanha enganosa promovida pelo Hamas".



O presidente Isaac Herzog disse que "apoia a série de medidas humanitárias anunciada pela liderança política e pelas Forças de Defesa de Israel (IDF), incluindo as pausas humanitárias". Segundo ele, trata-se de uma necessidade moral, operacional, política e de comunicação."