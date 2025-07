Gaza. ​Israel toma medidas para aliviar crise humanitária e o próprio isolamento internacional

De acordo com o jornal Al-Arabi Al-Jadeed, do Catar, Israel concordou com os pedidos de países árabes para permitir a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza por parte de Egito e Jordânia com a condição de que essa ajuda seja entregue diretamente a organismos internacionais.



Um aspeto importante diz respeito também às razões pelas quais Israel passou a adotar essas posições de alívio das restrições à entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza: segundo uma fonte citada pelo canal público israelita, um dos objetivos é oferecer uma espécie de "tábua de salvação" para que os EUA possam defender Israel diante das fortes críticas internacionais que o país está a receber.



O presidente Isaac Herzog disse que "apoia a série de medidas humanitárias anunciada pela liderança política e pelas Forças de Defesa de Israel (IDF), incluindo as pausas humanitárias". Segundo ele, trata-se de "uma necessidade moral, operacional, política e de comunicação."



Na tarde deste domingo, o COGAT, o braço do exército israelita responsável pela administração dos assuntos civis nos territórios palestinianos, anunciou mais uma medida para aliviar a crise humanitária em Gaza: a aprovação de uma iniciativa dos Emirados Árabes Unidos para a construção de uma linha de transmissão que irá levar água da fábrica de dessalinização do Egito para a zona humanitária de al-Mawasi, na costa sul do território palestiniano.



Segundo o COGAT, cerca de 600 mil palestinianos serão beneficiados pelo projeto. A construção deve começar já nos próximos dias.