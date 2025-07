Gaza. Pausa nas atividades militares israelitas enquanto mantimentos chegam por camião

Está em curso uma pausa nas atividades militares israelitas em Gaza, mas os relatos de violência continuam a chegar. De acordo com a imprensa internacional, houve um ataque aéreo numa das zonas onde era suposto haver tréguas este domingo e há também relatos de pessoas mortas a tiro enquanto esperavam por ajuda humanitária, de acordo com o jornal britânico The Guardian, citando fontes da agência noticiosa palestiniana.

Israel anunciou este domingo um cessar-fogo em três zonas de Gaza e os camiões com ajuda humanitária têm estado a entrar pelo Egipto. Nas últimas 24 horas mais seis pessoas morreram de fome, indica o ministério da Saúde palestiniano, liderado pelo Hamas.

Já do outro lado do conflito, fonte do Fundo Humanitário de Gaza, a empresa privada norte-americana responsável pela distribuição de mantimentos e que está sob fortes críticas da comunidade internacional, não confirmou o cenário. À Renascença, a mesma fonte assegura que não há incidentes nos centros de distribuição oficiais e que o dia até corre calmo. "Existem outros comboios de ajuda humanitária naquela área. Temos recebido relatos falsos que nos atribuem [incidentes] em vez de a outras ações de distribuição de ajuda", relata a fonte.

A Renascença também entrou em contacto com o exército israelita e aguarda resposta.

Esta manhã o Papa manifestou mais uma vez a sua preocupação com o que considerou ser uma “gravíssima situação humanitária”.