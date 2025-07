Itália quer incluir ponte de 13 mil milhões para a Sicília na despesa da NATO

As novas metas de despesa em Defesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) são um desafio para vários países, mas a Itália pode mostrar um caminho para resolver parte do problema. O governo de Giorgia Meloni quer integrar o projeto de uma ponte entre a Itália e a Sicília na despesa militar do país, somando assim 13,5 mil milhões de euros ao investimento em Defesa.

A ponte do estreito de Messina — entre a ponta leste da Sicília e a ponte oeste da região da Calábria, no sul da Itália — é um projeto ponderado desde o Império Romano, com a ideia a atravessar o reinado de Carlos Magno, os reinados da Sicília e a ser recuperada na altura da Segunda Revolução Industrial — altura do desenvolvimento inicial da ferrovia e de obras de engenharia dependentes de ferro e aço.

A ideia foi surgindo recorrentemente após a Segunda Guerra Mundial, mas apenas começou a ser trabalhada pelo Estado italiano na década de 1970. O primeiro projeto detalhado surgiu na década de 1990, já com Silvio Berlusconi na liderança do governo, mas as obras teimaram em não começar — o projeto foi cancelado pelo parlamento italiano em 2006, recuperado por Berlusconi em 2009, cancelado novamente em 2013 devido à crise das dívidas soberanas na Europa, ponderado por Matteo Renzi em 2016 e Giuseppe Conte em 2020, e finalmente recuperado em 2023 por Giorgia Meloni.

O projeto prevê a construção da ponte de suspensão (como é a Ponte 25 de Abril) mais longa do mundo, com 3,6 quilómetros de extensão. A ponte insere-se no corredor Escandinavo-Mediterrâneo da Rede Transeuropeia de Transportes, e no eixo Berlim-Palermo da Rede Transeuropeia de alta velocidade ferroviária.