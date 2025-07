Mais de 3.500 pessoas retiradas no norte da Turquia devido aos incêndios

Mais de 3.500 pessoas foram retiradas de duas províncias do norte da Turquia, afetadas por graves incêndios que se encontravam descontrolados devido à onda de calor e aos ventos fortes, revelaram hoje as autoridades turcas.



Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Numa conferência de imprensa, o ministro das Florestas e Agricultura da Turquia, Ibrahim Yumakli, disse que o incêndio que deflagrou no sábado à tarde numa colina arborizada a apenas uma dezena de quilómetros a norte da cidade de Bursa, com cerca de três milhões de habitantes e a quarta cidade mais populosa da Turquia, "perdeu força".

Cerca de 1.750 pessoas tiveram de ser retiradas, como medida de precaução, de três áreas habitadas, algumas situadas a apenas cinco quilómetros da periferia oriental de Bursa, informou o gabinete do governador desta província.

Noutro incêndio no sul da mesma província, que se encontra hoje controlado, um bombeiro de 38 anos morreu no sábado à noite depois de ter sofrido um ataque cardíaco enquanto assistia à ocorrência, apesar de ainda estar a recuperar de uma cirurgia à perna, informaram as autoridades turcas.

Quanto ao incêndio florestal na província de Karabük, perto do Mar Negro, que deflagrou na passada quarta-feira, a situação mantém-se grave.

Esse fogo obrigou já à evacuação de 19 aldeias, com a retirada de cerca de 1.800 pessoas, segundo as autoridades da Turquia.

Os bombeiros estão a utilizar 21 helicópteros, dois aviões e mais de 360 veículos para combater o incêndio, de acordo com o gabinete do governador da província de Karabük.

Em ambas as províncias — Bursa e Karabük —, as temperaturas máximas no sábado rondaram os 37 graus Celsius, mas o tempo seco após meses de pouca chuva e ventos fortes está a favorecer a propagação do incêndio.

Nas zonas costeiras do Mar Egeu, a oeste do país, e do Mediterrâneo, a sul, onde também há relatos de incêndios graves, mas que já estão controlados, os termómetros atingiram no sábado os 45 graus, e teme-se que a onda de calor se mantenha em agosto.

Na noite de quarta-feira, 10 bombeiros morreram na província de Eskisehir e 14 ficaram feridos ao serem subitamente cercados pelas chamas, numa das piores tragédias de combate a incêndios da história recente na Turquia.