Vários mortos em descarrilamento de comboio regional na Alemanha

Imagens do local mostram um aparente deslizamento de terras numa das encostas em torno da linha ferroviária de via única, com terra a chegar à via férrea. Alguns metros mais à frente, é visível um desvio repentino na curvatura normalmente gradual dos carris. As marcas em árvores parecem comprovar o local do descarrilamento, com o comboio parado pouco depois. A Deutsche Bahn afirmou que a situação "ainda não é clara".

De acordo com o ministro do Interior do estado de Baden-Württemberg, Thomas Stobl, "todos os passageiros já foram evacuados das carruagens", e as autoridades vão verificar que não há vítimas debaixo das carruagens.

Segundo o jornal Bild , o mais recente comunicado da polícia alemã refere três vítimas mortais. O comboio em causa transportaria cerca de 100 pessoas na altura do acidente — é o serviço regional expresso da Deutsche Bahn, a operadora pública alemã, entre Sigmaringen e Ulm, cidades entre a região de Munique e as fronteiras da Alemanha com a Suíça e a França (na zona de Estrasburgo).

Pelo menos duas carruagens terão descarrilado. As imagens mostram carruagens aparentemente intactas, mas tombadas de lado. De acordo com os dados disponíveis no OpenRailwayMap, a velocidade máxima no local do acidente, entre as estações de Riedlingen e Rechtenstein, é de 120 km/h. O rio Danúbio, que nasce na área da Floresta Negra, a oeste da região do acidente, acompanha a linha nesta área.

Na rede social X, o chanceler da Alemanha, Friedich Merz, lamentou o acidente e as vítimas. "O acidente ferroviário no distrito de Biberach choca-me. Estou em contacto próximo com o ministro do Interior e o ministro dos Transportes, e pedi que apoiem os serviços de resgate com todos os meios à disposição", anunciou, oferecendo "condolências às famílias".