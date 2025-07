Von der Leyen reforça apoio à Ucrânia e apela à proteção dos órgãos anti-corrupção

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, apelou este domingo ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para que mantenha os órgãos independentes de combate à corrupção, ao mesmo tempo que prometeu continuar a apoiar a Ucrânia no seu caminho para a adesão à União Europeia.

"A Ucrânia já alcançou muito no seu percurso europeu. Deve construir sobre estas bases sólidas e preservar os órgãos independentes de combate à corrupção, que são os pilares do Estado de direito na Ucrânia", afirmou von der Leyen numa publicação na rede social X, após uma chamada com Zelensky.

"A Ucrânia pode contar com o nosso apoio para avançar no seu caminho europeu", acrescentou.