Acordo UE-EUA. França fala em "dia sombrio" e Órban diz que Von der Leyen foi derrotada

Laurent Saint-Martin disse à France Inter, sem especificar, que o acordo tem como fundo uma questão política e que a Europa deve assumir-se como uma potência económica, sobretudo no setor dos serviços.

O ministro francês do Comércio Externo, Laurent Saint-Martin, disse que o acordo é desequilibrado e que o bloco europeu deve afirmar-se como uma potência económica.

O acordo comercial anunciado no domingo em Turnberry, na Escócia, pelo chefe de Estado norte-americano, Donald Trump, e pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prevê a taxa de 15% sobre produtos europeus.

"É um dia sombrio quando uma aliança de pessoas livres, unidas para afirmar valores e defender interesses comuns, resigna-se à submissão", escreveu, no seu perfil X (antigo Twitter), Francois Bayrou.

As taxas aduaneiras de 15% foram conseguidas depoi(...)

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmou também que o acordo comercial é sustentável, mas frisou que vai ser necessário analisar os detalhes.

Mesmo assim, para a chefe do Governo de Roma é preciso estudar os detalhes do acordo, porque, sublinhou, o documento assinado no domingo é um acordo-quadro que juridicamente não é vinculativo.

Já o primeiro-ministro húngaro, Viktor Órban, criticou de forma veemente o acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos sobre direitos aduaneiros alcançado no domingo.

Para o chefe do Governo da Hungria o acordo comercial alcançado é pior do que o acordo bilateral que foi obtido, no passado mês de maio, pela Grã-Bretanha.

"Não foi Donald Trump que concluiu um acordo com Ursula von der Leyen, foi antes Donald Trump que 'comeu Ursula von der Leyen ao pequeno-almoço'", afirmou o primeiro-ministro húngaro em declarações difundidas através das plataformas digitais.

Por sua vez, o Japão declarou que vai acompanhar de perto as consequências do acordo comercial entre União Europeia e Estados Unidos sobre as exportações, embora considere que "reduz a incerteza" gerada em torno da política tarifária norte-americana.

Este pacto tarifário entre Bruxelas e Washington surge poucos dias depois de Tóquio ter assinado um acordo com os Estados Unidos, que impõe uma tarifa de 15% às exportações japonesas para o mercado norte-americano.