Ataque a igreja no Congo matou 38 pessoas. Papa lamenta "tragédia"

Um ataque a uma igreja no leste do Congo este domingo resultou na morte de 38 pessoas. O ataque foi levado a cabo por rebeldes apoiados pelo Estado Islâmico.

O ataque ocorreu numa igreja católica da paróquia Anuarita de Komanda, na província de Ituri, segundo a Reuters, que cita fontes oficiais. O grupo responsável serão as Forças Democráticas Aliadas, um grupo armado islamista baseado no Uganda e República Democrática do Congo.



Um responsável da cidade disse à Reuters que o ataque aconteceu durante uma missa noturna. 38 pessoas morreram, 15 ficaram feridas e outras estão desaparecidas.

Em reação, o Vaticano informa que o Papa tomou conhecimento "com consternação e profunda tristeza" deste atentado que provocou a morte de vários fiéis.

Leão XIV "une-se ao luto das famílias e da comunidade cristã gravemente afetadas, manifestando a sua proximidade e assegurando-lhes as suas orações".

O Santo Padre implora a Deus para que "o sangue destes mártires seja uma semente de paz, reconciliação, fraternidade e amor para todo o povo congolês".



"Esta tragédia convoca-nos ainda a trabalhar pelo desenvolvimento humano integral da população devastada desta região", realça, ainda, o comunicado da Santa Sé.