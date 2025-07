Ciberataque de hackers pró-Ucrânia provoca caos em aeroporto de Moscovo

Segundo a Agência TASS, o Kremlin reconheceu que a situação era “deveras alarmante” . Falando ao jornalistas, o porta-voz Dmitry Peskov afirmou que “a ameaça dos hackers persiste para todas as grandes empresas que prestam serviços à população”, um indicador de que as autoridades russas não excluem a existência de novos ataques.

No aeroporto de Sheremetyevo, em Moscovo, os painéis de partidas e chegadas encheram-se de linhas a vermelho indicando cancelamentos ou atrasos nas viagens previstas. O caos instalou-se: centenas de passageiros ficaram retidos , enquanto outros tiveram de esperar em longas filas até conseguiram sair do terminal.

Os hackers do Silent Crow estão cada vez mais ativos contra o tecido empresarial russo. Desde o início do ano, assumiram responsabilidade por ataques à base de dados de uma imobiliária russa, a uma empresa estatal de telecomunicações, a uma grande seguradora, ao departamento de Tecnologias da Informação do governo e ao escritório russo da fabricante automóvel sul-coreana KIA. Alguns destes ataques resultaram em fugas de grandes quantidades de dados.

A guerra na Ucrânia terá estado na origem do ciberataque: "Glória à Ucrânia! Vida longa à Bielorrússia!", lê-se no comunicado, cuja autenticidade a Reuters não conseguiu verificar.

Um grupo de alegados hackers chamado Silent Crow reivindicou a ação, explicando que a mesma foi realizada em conjunto com um outro grupo bielorrusso chamado Cyberpartisans BY.

Segundo o comunicado do Silent Crow, o ciberataque à Aeroflot demorou um ano a preparar e conseguiu penetrar na rede interna da companhia aérea, destruir 7 mil servidores e permitir o acesso aos computadores pessoais dos empregadores, incluindo de gestores seniores.



O grupo de hackers ameaçou ainda começar a divulgar em breve "os dados pessoais de todos os russos que já voaram pela Aeroflot".

Voos cancelados e atrasados

A maioria dos 50 voos cancelados iriam operar dentro da Rússia, mas também houve viagens com destino à capital bielorrussa, Minsk, e à capital arménia, Yerevan, que ficaram em terra. Pelo menos outros 10 voos foram atrasados.

“Os especialistas estão a trabalhar para minimizar o impacto na programação dos voos e restaurar as operações normais dos serviços”, garantiu a empresa.

Apesar das sanções ocidentais à Rússia, que limitaram drasticamente as viagens e as rotas, a Aeroflot continua a figurar entre as 20 maiores companhias aéreas do mundo em número de passageiros. No ano passado transportou 55,3 milhões de pessoas, de acordo com o seu site.