Israel aumenta ajuda humanitária na Faixa de Gaza. Estados Unidos pressionam por mais

O COGAT, o braço do exército israelita responsável pela administração dos assuntos civis nos territórios palestinianos, anunciou mais uma medida para aliviar a crise humanitária em Gaza: a aprovação de uma iniciativa dos Emirados Árabes Unidos para a construção de uma linha de transmissão que irá levar água da fábrica de dessalinização do Egito para a zona humanitária de al-Mawasi, na costa sul do território palestiniano.

Segundo o COGAT, cerca de 600 mil palestinianos serão beneficiados pelo projeto. A construção deve começar já nos próximos dias.

Os média israelitas informaram que membros do Congresso e do Senado dos EUA, definidos como "amigos de Israel", transmitiram uma mensagem às autoridades israelitas: "Vocês devem agir para levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza. Ajudem-nos a ajudar-vos".

Mensagens semelhantes também foram transmitidas por autoridades da Casa Branca.

O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e atual ministro da Energia, Eli Cohen, disse que Israel também decidiu permitir a entrada de mais ajuda humanitária na Faixa de Gaza de forma a evitar sanções por parte da Europa.

Balanço do primeiro dia

Após o anúncio das novas medidas, o Exército de Israel informou que ao longo do domingo 120 camiões com ajuda humanitária entraram na Faixa de Gaza.

Ainda de acordo com o exército, outros 180 camiões também entraram no território e aguardam que a ONU busque e distribua o carregamento.