José Luís Carneiro admite que o acordo comercial com imposição de tarifas não é ideal

O secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, admitiu domingo à noite que o acordo comercial que prevê tarifas aduaneiras de 15% sobre os produtos europeus que entrem nos EUA não é o ideal, mas o possível.

Em declarações à agência Lusa, o líder do PS disse que os 15% de tarifas cobradas pelos Estados Unidos da Américas (EUA, são menos que os 25% que os que estão a ser cobrados, e não é pior que aquilo que o Japão obteve.

A União Europeia (UE) e os Estados Unidos chegaram a um acordo comercial que prevê a imposição de tarifas aduaneiras de 15% sobre os produtos europeus.

José Luís Carneiro acrescentou ainda que este acordo é melhor que o que o Canadá tem, o que o Reino Unido tem um melhor acordo, mas não tem excedente comercial.

“O mais importante é estabilizar as expectativas e acabar com a incerteza. Impor tarifas só aumentaria o custo dos produtos nos nossos mercados”, vincou.

Do ponto de José Luís Carneiro, o Governo português “tem o mais rapidamente possível, estimar os impactos desta tarifa, no conjunto dos setores portugueses que exportam para os EUA, como como o vestuário, calçado e metalomecânica, mas também no setor da saúde.

“É importante realizar uma avaliação, tão extensa, quanto possível, sobre o impacto dessas tarifas na nossa economia. É também muito importante estimar que o impacto destas tarifas no quadro da economia da EU, sendo que nós vendemos mais de 70% para a Europa e estimar todos os seus impactos económicos e que também são nocivos para economia nacional”, indicou.

Os EUA e a UE "chegaram a acordo", anunciou o Presidente norte-americano, no final de uma reunião com a presidente da Comissão Europeia.

Donald Trump e Ursula Von der Leyen estiveram reunidos no 'resort' de golfe do republicano em Turnberry, no sudeste da Escócia.

José Luís Carneiro falou à Lusa à margem da apresentação do candidato do PS, Nuno Ferreira, à Câmara de Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, que decorreu na noite deste domingo, onde retirou o compromisso com o desenvolvimento regional e com a coesão económica e social.