Lula quer negociar tarifas com EUA e pede reflexão a Trump

O presidente brasileiro, Lula da Silva, afirmou esta segunda-feira que o Brasil quer sentar-se à mesa com os Estados Unidos para resolver o impasse das tarifas de 50% anunciadas por Donald Trump e que entram em vigor na sexta-feira.

"Eu espero que o Presidente dos Estados Unidos reflita a importância do Brasil e resolva fazer aquilo que no mundo civilizado a gente faz", começou por dizer o chefe de Estado brasileiro, num evento no estado do Rio de Janeiro.

"Tem divergência? Sente numa mesa, coloque a divergência do lado e vamos tentar resolver e não de uma forma abrupta, individual, de tomar a decisão que vai taxar o Brasil em 50%", declarou.

No mesmo discurso, Lula da Silva voltou a culpar a família do ex-Presidente Jair Bolsonaro pela imposição das tarifas.

"Isso é o filho do coisa e o coisa que está pedindo para fazer", disse, referindo-se ao filho de Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, que se encontra nos EUA a fazer `lobby` a favor do pai, que está a acusado de tentativa de golpe de Estado e que agora está sob várias medidas de coação como o uso obrigatório de pulseira eletrónica.

"É uma falta de vergonha, falta de caráter, de patriotismo", frisou Lula da Silva.

No dia 09 de julho, Trump publicou uma carta endereçada ao Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, nas suas redes sociais, anunciando a aplicação de tarifas de 50% sobre todos os produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos a partir de 1 de agosto.

Segundo Trump, a medida representa uma consequência da "caça às bruxas" sofrida pelo ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro, acusado de tentativa de golpe de Estado.

Na mesma ocasião, Lula da Silva referiu-se ainda a uma alegada intenção dos Estados, segundo a imprensa local, de reduzir as tarifas caso o Brasil aceite ceder parte das suas terras raras.

Lula disse que soube disso pela imprensa, mas que não pode aceitar entregar uma riqueza que pertence ao povo brasileiro.

"Eu fico sabendo que os EUA vão ajudar a Ucrânia, mas está querendo ter privilégio nos minerais críticos da Ucrânia. Que os EUA têm interesse nos minerais críticos do Brasil", afirmou, questionando: "Por que eu vou deixar para outro pegar?",

Lula disse ainda ter criado uma comissão para fazer um inventário das riquezas minerais do país, das quais apenas 30% são conhecidas.