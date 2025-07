Pelo menos 11 pessoas mortas em ataque armado no Equador

Homens viajavam em duas carrinhas, chegaram à paróquia de La Guayas e dispararam vários tiros contra um bar chamado La Clínica.

Pelo menos 11 pessoas foram mortas e outras quatro ficaram feridas num ataque armado, na noite de domingo, no município equatoriano de El Empalme, na província costeira de Guayas, anunciou a polícia.

Homens que viajavam em duas carrinhas chegaram à paróquia de La Guayas e dispararam vários tiros contra um bar chamado La Clínica, explicou o chefe da polícia de El Empalme, Óscar Valencia.

"Podemos ver que foi com uma espingarda, pelas cápsulas de bala encontradas no local", acrescentou.

O oficial observou que, antes de disparar contra o estabelecimento comercial, os indivíduos mataram duas outras pessoas a vários quilómetros de distância.

"Estamos a recolher informações para ver que tipo de retaliação seria, se talvez estivessem à procura de alguém, uma vez que parecem ser tiros seletivo e que estavam à procura de alguém", continuou.

Após o ataque, os feridos foram levados para o hospital de El Empalme, desconhecendo-se ainda o estado de saúde dos quatro.

No local do massacre, agentes de várias unidades policiais começaram a recolher informações para saber se alguma das vítimas teria sido ameaçada ou se este poderá ser um confronto entre grupos criminosos.

Em 19 de julho, outro massacre ocorreu no município de Playas, também na província de Guayas, tendo nove pessoas morrido dentro de um salão de bilhar.

Nos últimos anos, Guayas tem sido uma das províncias mais afetadas pela violência, o que levou o país a posicionar-se no topo da lista de homicídios na América Latina.

A capital, Guayaquil, foi classificada pelas autoridades como o epicentro da violência criminosa.

O Equador vive desde 2024 sob um "conflito armado interno", declarado pelo Presidente do país, Daniel Noboa, com o objetivo de combater os grupos criminosos, que passaram a ser denominados como terroristas, e aos quais o governo atribui a escalada sem precedentes da violência no país.