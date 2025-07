Portugueses devem evitar "deslocações desnecessárias" em Luanda

"Devem ser evitadas deslocações desnecessárias" em Luanda. O alerta foi deixado esta segunda-feira pelo Consulado Geral de Portugal na capital angolana, que pede "prudência e vigilância".

A mensagem foi publicada no site oficial do consulado no primeiro dia de uma greve de taxistas, em que foram registadas pilhagens, pneus a arder, carros vandalizados e barricadas nas ruas de Luanda.

"A atual situação de segurança em Luanda é objeto de monitorização e acompanhamento próximo por parte da representação diplomática de Portugal em Angola, em contacto com as competentes Autoridades angolanas e com os parceiros da UE", refere o consulado.



"Face aos constrangimentos de mobilidade que se preveem para 29 de julho, informamos que o atendimento ao público do Consulado-Geral de Portugal se encontrará fortemente limitado amanhã, com o compromisso de reagendar para tão breve quanto possível todos os atos consulares que possam ser impactados por aquelas limitações", adianta o comunicado.