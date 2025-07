Primeiro-ministro de Israel admite que "situação em Gaza é difícil"

Israel vai "continuar a trabalhar com as agências internacionais, com os EUA e as nações europeias para garantir que grandes quantidades de ajuda humanitária entrem na Faixa de Gaza", garante o Governo de Netanyahu, em comunicado.

"O Hamas beneficia da tentativa de alimentar a perceção de uma crise humanitária. Por isso, eles têm divulgado números não verificados para os media, enquanto circulam imagens cuidadosamente encenadas ou manipuladas pelo Hamas", afirma o Governo de Netanyahu.

O comunicado é divulgado depois de o primeiro-ministro de Israel ter afirmado que "não há fome em Gaza, não há política de fome em Gaza".

"Garanto que temos o compromisso de alcançar os nossos objetivos de guerra. Continuaremos a lutar até conseguirmos a libertação de nossos reféns e a destruição das capacidades militares e governamentais do Hamas. Eles não estarão mais lá", sublinhou.

O Presidente norte-americano manifestou publicamente o seu desacordo com esta declaração do primeiro-ministro de Israel. As imagens que chegam aos média sugerem que as crianças "parecem estar com muita fome", afirmou Donald Trump.

O líder dos EUA anunciou ainda a criação de "centros de alimentação", sem vedações ou barreiras para facilitar o acesso.