Trump dá prazo de dez a 12 dias para Rússia alcançar cessar-fogo com Ucrânia

Donald Trump afirmou esta segunda-feira estar "muito desapontado" com o Presidente russo Vladimir Putin, e encurtou para "dez ou 12 dias" o prazo para a Rússia chegar a acordo para um cessar-fogo com a Ucrânia.

Trump on Putin: "I'm gonna make a new deadline of about 10 or 12 days from today." [image or embed]

"Tenho falado muito com o Presidente Putin. Eu dei-me muito bem com ele, mas cinco vezes, e de todas as vezes, quatro vezes talvez, tivemos discussões, pensamos que tínhamos um acordo várias vezes, e depois o Presidente Putin começa a lançar mísseis contra uma cidade como Kiev e mata muita gente num lar ou o que for", referiu Trump, para quem "essa não é a forma de fazer as coisas".

"Estou muito desapontado. Estou desapontado com o Presidente Putin, muito desapontado com ele", repetiu o Presidente norte-americano, antes de começar o encontro com Keir Starmer.

Nas redes sociais, Andriy Yermak, principal assessor de Volodymyr Zelensky, o Presidente da Ucrânia, agradeceu a Donald Trump por ser "firme e passar uma clara mensagem de paz através da força".