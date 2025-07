Trump discorda que não haja fome em Gaza como alega Netanyahu

Donald Trump discorda do primeiro-ministro de Israel que alegou que não há fome na Faixa de Gaza, devido ao conflito entre Israel e o Hamas.

Falando com os jornalistas britânicos esta segunda-feira, durante uma visita ao Reino Unido, o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) diz que não concorda com as afirmações de Benjamin Netanyahu, porque as imagens que chegam aos média sugerem que as crianças "parecem estar com muita fome".

No entanto, o chefe de Estado norte-americano sublinha que o país está a investir muito em ajuda humanitária para a região de Gaza. No entanto, alega que muita dessa ajuda está a ser desviada ou roubada pelo Hamas.

Questionado sobre um reconhecimento do Estado da Palestina por parte dos EUA, Trump indicou que não vai tomar uma posição.

O Presidente dos EUA reuniu-se com o primeiro-ministro britânico, que reconhece que o que se passa em Gaza é "uma crise humanitária e uma catástrofe absoluta".

"As pessoas estão revoltadas com o que vêm nos ecrãs. Por isso, temos de alcançar o cessar-fogo", apelou Kier Starmer, agradecendo de seguida a Trump por "liderar" esse esforço diplomático.

"A América está a fazer muito", sublinhou o chefe do Governo do Reino Unido.