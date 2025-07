Após cessar-fogo, Camboja e Tailândia suspendem os movimentos de tropas na fronteira

Os exércitos da Tailândia e do Camboja concordaram esta terça-feira em suspender o movimento de tropas na fronteira, cumprindo o cessar-fogo alcançado na segunda-feira após cinco dias de confrontos.

A suspensão do movimento de efetivos militares foi anunciada pelas autoridades tailandesas referindo-se às zonas perto da fronteira entre a Tailândia e o Camboja.

O porta-voz do Exército tailandês, Winthai Suvaree, explicou que os comandantes regionais dos dois países realizaram esta terça-feira três reuniões, que terminaram com o acordo que determinou a paragem do movimento de tropas.

Devido aos combates dos últimos dias, cerca de 300 mil civis foram obrigados a abandonar os respetivos locais de residência.

Além da paralisação das tropas, as partes concordaram estabelecer comunicações diretas entre os chefes militares, assim como facilitar o regresso dos feridos e a entrega de restos mortais.

De acordo com fontes militares e governamentais da Tailândia, 15 civis e 14 militares perderam a vida na última semana devido ao agravamento do conflito.

Segundo a mesma fonte, 126 militares e 53 civis ficaram feridos, alguns com gravidade.

O Ministério da Defesa do Camboja não atualizou o balanço comunicado no passado fim de semana.

Os militares do Camboja disseram na altura que cinco militares morreram e 21 ficaram feridos, tendo-se registado oito mortes entre a população civil.

As reuniões desta terça-feira fazem parte do acordo de cessar-fogo alcançado na segunda-feira entre Banguecoque e Phnom Pen, com a mediação da Malásia.

O cessar-fogo foi anunciado pelo primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, na qualidade de presidente da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

Os combates começaram na quinta-feira passada, após várias semanas de tensões em vários pontos dos 820 quilómetros da fronteira comum entre os dois países.