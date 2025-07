E se a Rússia atacar? Rede de transportes da UE não tem capacidade para guerra

Seriam necessárias “semanas e, em alguns casos, meses” para transportar tropas e equipamento militar entre a Europa Ocidental e Oriental, em caso de conflito com a Rússia, alerta o responsável pelos transportes da União Europeia, Apostolos Tzitzikostas.

As redes europeias de caminhos-de-ferro e de estradas não foram concebidas para a deslocação de forças armadas. Em declarações ao Financial Times, Tzitzikostas dá o exemplo de algumas situações caricatas que poderão ocorrer no futuro, caso a EU não tome medidas.

Tanques ficariam presos em túneis ou poderiam provocar o colapso de pontes, sem estrutura adequada para suportar as dezenas de toneladas de peso dos veículos blindados. Tropas iriam ter de aguardar nas fronteiras, devido às especificidades da bitola ferroviária de alguns países.

"Temos pontes antigas que precisam de ser modernizadas", explicou Tzitzikostas, em declarações reproduzidas pelo diário britânico. "Temos pontes estreitas que precisam de ser alargadas. E temos pontes inexistentes para serem construídas."

Quatro corredores militares em estudo

Nas últimas semanas, o investimento na chamada mobilidade militar tem estado no centro das preocupações da União Europeia.