Fome diminuiu no mundo, mas aumentou em África e no Médio Oriente

O número de pessoas a passar fome no ano passado diminuiu em relação ao ano anterior, mas em África e no Médio Oriente a história é outra.

Segundo o relatório "O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo", divulgado por cinco agências das Nações Unidas (ONU), cerca de 673 milhões de pessoas não tinham comida suficiente para viver em 2024 - cerca de 8,2% da população mundial. Esta percentagem fica abaixo dos 8,5% registados em 2023 e dos 8,7% em 2022, mas é agravada pela situação vivida no Médio Oriente e no continente africano.

Nestas duas regiões, a fome aumentou e em África afeta 20% da população - uma em cada cinco pessoas que vivem em África passou fome no ano passado, ou seja, 307 milhões de pessoas.

No Médio Oriente, estima-se que 12,7% da população, ou mais de 39 milhões de pessoas, possam ter enfrentado fome em 2024, sendo que a principal crise registada no ano passado aconteceu na Faixa de Gaza, onde o acesso dos habitantes a alimentos, água potável, combustível e medicamentos foi bloqueado por Israel.

A crise em Gaza prossegue e os balanços fornecidos pelas autoridades locais apontam que mais de 120 pessoas, incluindo várias crianças, morreram por fome ou desnutrição desde o início da ofensiva israelita no enclave palestiniano, em outubro de 2023.

De acordo com a projeção atual do relatório SOFI, 512 milhões de pessoas poderão sofrer de subnutrição crónica até 2030, ou seja, dentro de cinco anos - quase 60% delas se encontram em África.

Obesidade adulta e anemia em mulheres aumentaram

Do lado contrário, foram registadas melhorias consideráveis no sul da Ásia, onde a fome desceu de 7,9% em 2022 para 6,7% (ou 323 milhões de pessoas) em 2024.

Na América Latina e Caraíbas, a queda da subnutrição foi de 5,1%, o que representa cerca de menos 34 milhões de pessoas com fome em 2024, depois de um pico de 6,1% em 2020.

Segundo o documento, a inflação do preço dos alimentos entre 2021 e 2023 teve um grande impacto na segurança alimentar e na nutrição, tendo esse aumento sido causado sobretudo pela resposta política global à pandemia da covid-19, à guerra na Ucrânia e a eventos climáticos extremos.

“Desde 2020, a inflação global dos preços dos alimentos tem superado consistentemente a inflação global”, sendo que a maior diferença aconteceu em janeiro de 2023, explicam os autores do relatório, lembrando que o maior impacto disto foi sentido pelos países de baixo rendimento.

Apesar do aumento dos preços globais dos alimentos, “o número de pessoas incapazes de pagar uma dieta saudável caiu de 2,76 mil milhões em 2019 para 2,60 mil milhões em 2024”, notam, no entanto, os analistas, insistindo que nos países de baixo rendimento, o aumento foi muito menor do que no resto do mundo.

O relatório da ONU nota ainda que a prevalência do excesso de peso infantil (5,3% em 2012 e 5,5% em 2024) e do emagrecimento infantil (7,4% em 2012 e 6,6% em 2024) permanece praticamente inalterada.

Ao mesmo tempo a prevalência da obesidade adulta aumentou de 12,1% em 2012 para 15,8% em 2022, ao mesmo tempo que foi registado um aumento na prevalência global de anemia entre mulheres de 15 a 49 anos, de 27,6% em 2012 para 30,7% em 2023.