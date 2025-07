Mais de 60 mil palestinianos já morreram na Faixa de Gaza desde a incursão militar de Israel depois do ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023.

Os números são das autoridades de saúde palestinianas, que, citadas pela Reuters, alertam para uma situação humanitária grave, com milhares a passarem por fome.

Pelo menos 147 pessoas morreram à fome, incluindo 88 crianças, nas últimas semanas.

Atualmente, dos 2.1 milhões de palestinianos em Gaza, cerca de 470 mil enfrentam fome e precisam de ajuda urgente. Há 90 mil mulheres e crianças a precisar de nutrição especial.

No entanto, Israel tem condicionado o auxílio à região e limitado os acessos a postos de ajuda humanitária. Segundo Ross Smith, do Programa Alimentar Mundial, da ONU, apenas cerca de 50% do que é pedido está a chegar à Faixa de Gaza.

Por sua vez, Israel alega que há mentiras a serem propagadas no que toca aos efeitos da fome em Gaza e alega que cinco mil camiões humanitários entraram no território nos últimos dois meses. Para além disso, garantem a continuidade e o apoio na recolha de pacotes humanitários entregues via aérea.