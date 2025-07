Os números em Israel que apontam a visão da sociedade sobre um estado palestiniano

Quarenta e cinco por cento dos israelitas entrevistados consideram que a Autoridade Palestiniana (AP), o governo palestiniano reconhecido pela comunidade internacional, está comprometida com a paz. Já 52% dizem o oposto. Quarenta e um por cento dizem que de forma alguma a AP está comprometida com a paz.

A sondagem apresenta um recorte ideológico: dos entrevistados israelitas que se declaram parte do campo da esquerda, cinquenta e quatro por cento dizem ser possível alcançar um caminho para os dois estados - Israel e Palestina - conviverem; entre eleitores de centro, o percentual cai para 29%; entre eleitores de direita, 7%.

A sondagem mais recente foi divulgada em junho pelo Pew Research Center, instituto de pesquisa dos Estados Unidos, e aponta que a sociedade israelita acredita cada vez menos na possibilidade de convivência pacífica entre Israel e um futuro estado palestiniano. Em 2013, cinquenta por cento dos israelitas acreditavam que isso era possível; no ano passado, 26%; agora, 21%.

Neste caso também há uma diferença ideológica que leva a respostas distintas: para 79% dos israelitas de esquerda, a AP está comprometida com a paz; cinquenta e sete por cento dos israelitas de centro fazem a mesma afirmação; assim como 27% dos que se definem como parte do campo da direita política israelita.

Em relação à visão sobre as pessoas comuns, sessenta e um por cento dos judeus israelitas dizem que o população do país está comprometida com uma paz duradoura; já 34% fazem essa mesma afirmação sobre os palestinianos.

Em Israel, há 21% de população árabe. São cidadãos árabes-israelitas. Eles também foram ouvidos na sondagem. Entre esta população israelita, sessenta e oito por cento dizem que os palestinianos estão comprometidos com a paz; e 35% dizem o mesmo sobre os israelitas.

Ainda entre os árabes-israelitas, oitenta e seis por cento consideram que os colonatos israelitas na Cisjordânia representam o principal impedimento para a obtenção da paz; essa também é a visão de 43% dos judeus israelitas.

Mas 82% dos judeus israelitas acreditam que o maior obstáculo para a paz é a falta de confiança entre israelitas e palestinianos. Essa é a visão também de 44% dos árabes-israelitas.

Neste ponto específico - a razão para que a paz não seja obtida - a sondagem apresenta um exemplo raro de convergência entre israelitas de esquerda, centro e direita: sessenta e cinco por cento dos que se colocam no campo da esquerda fazem esta afirmação; 78% entre os de centro; e 81% entre os de direita.