Pelo menos cinco mortos e seis feridos em tiroteio no centro de Manhattan

[Notícia atualizada às 1h32 com mais informação]

Um atirador com um colete à prova de bala abriu fogo dentro de um arranha-céus no centro de Manhattan, em Nova Iorque, matando cinco pessoas, incluindo um polícia, e ferindo seis outras, duas delas com gravidade.

Segundo o New York Post, que cita fontes policiais, o homem terá entrado no edifício com uma arma semi-automática por volta das 18h30 locais (23h30 em Lisboa) e atirado sobre várias pessoas. O polícia não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer no hospital.

De seguida, o suspeito, identificado como Shane Tamura, de 27 anos, barricou-se no edifício que abriga a sede da NFL - principal liga de futebol norte-americano - e a empresa Blackstone, especializada em investimentos de capital privado e imóveis. Foi depois encontrado morto no 33.º piso.