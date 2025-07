Reino Unido reconhece Estado da Palestina em setembro se Israel não terminar "situação terrível" em Gaza

Keir Starmer tomou a decisão num conselho de ministros convocado de emergência, para discutir um novo plano de paz trabalhado em conjunto com outros países europeus, assim como formas de aumentar as entregas de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

"O Reino Unido vai reconhecer o Estado da Palestina em setembro, perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, a não ser que o governo de Israel tome passos substantivos para terminar a situação terrível em Gaza, alcance um cessar-fogo , torne claro que não vai haver anexação da Cisjordânia , e se comprometa com um processo de paz a longo prazo que resulte numa solução de dois Estados ", diz um comunicado do governo britânico.

Segundo o comunicado, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, "reiterou que não há equivalência entre Israel e o Hamas e que as exigências sobre o Hamas continuam", repetindo que devem "libertar todos os reféns, assinar um cessar-fogo, aceitar que não vão ter um papel no governo de Gaza, e desarmar".

Keir Starmer justificou o reconhecimento condicional do Estado da Palestina com o primeiro objetivo do governo britânico ser alterar a situação no terreno e "avançar a causa" da libertação dos reféns e entrada de ajuda humanitária.

"Acontece agora porque estou particularmente preocupado que a ideia de uma solução de dois Estados esteja a cair e parece mais longe hoje do que tem parecido por muitos anos", declarou Starmer no final da conferência de imprensa após a reunião dos ministros britânicos.



Sucessivos governos britânicos têm prometido o reconhecimento do Estado palestiniano "na altura certa", sem nunca indicar um calendário ou especificar as condições necessárias para chegar a esse momento.

Rejeição da solução de dois Estados é "errada"

Na conferência das Nações Unidas sobre a solução de dois Estados, em que Paulo Rangel também esteve presente, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, David Lammy, declarou que 2a solução de dois Estados está em perigo", e criticou Benjamin Netanyahu.

"A rejeição do governo de Netanyahu da solução de dois Estados é errada. É moralmente errado e estrategicamente errado. Prejudica os interesses do povo israelita, fechando o único caminho para uma paz justa e duradoura, e é por isso que estamos determinados a proteger a viabilidade de uma solução de dois Estados", apontou o principal diplomata do Reino Unido.

[notícia atualizada às 17h25]