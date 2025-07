Três feridos, dois em estado grave, em tiroteio no centro de Manhattan

Um atirador com um colete à prova de bala abriu fogo dentro de um arranha-céus no centro de Manhattan, em Nova Iorque, ferindo com gravidade duas pessoas, incluindo um polícia.

Segundo o New York Post, que cita fontes policiais, o homem terá entrado no edifício com uma arma semi-automática e atirado sobre um polícia e dois civis. O polícia e um dos civis estão em estado grave.

De seguida, o suspeito barricou-se no edifício que abriga a sede da NFL - principal liga de futebol norte-americano - e a empresa Blackstone, especializada em investimentos de capital privado e imóveis. Foi depois encontrado morto no 33.º piso.

O mayor de Nova Iorque, Eric Adams, confirmou nas redes sociais que o caso de um "atirador ativo" em Manhattan está a ser investigado, sem acrescentar mais detalhes. O Departamento de Polícia de Nova Iorque apenas detalha a existência de atividade polícial no local.