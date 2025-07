Canadá admite reconhecer Estado da Palestina em setembro

O Canadá pretende reconhecer o estado da Palestina na Assembleia Geral das Nações Unidas a 9 de setembro, mas apenas se o território organizar eleições em 2026 nas quais o Hamas não possa participar.

A decisão foi anunciada pelo primeiro-ministro Mark Carney, que indicou que a movimentação depende ainda do compromisso da Palestina em operar reformas, e que as mesmas foram acertadas num telefonema com o presidente da da Autoridade da Palestina, Mahmoud Abbas.

O chefe de Governo condenou a "catástrofe" na Faixa de Gaza provocada por Israel e surge um dia depois do Reino Unido ter anunciado que poderá reconhecer a Palestina como estado em setembro se Israel não terminar "situação terrível" em Gaza.

"Estamos a trabalhar para defender a solução de dois Estados, para não permitir que as mortes, os colonatos e as expropriações cheguem a um ponto que isso já não seja possível", afirmou Carney.

Em reação, Israel considerou a decisão uma "recompensa" para o Hamas.

"A mudança de posição do governo canadiano é uma recompensa para o Hamas e prejudica os esforços em garantir o cessar-fogo em Gaza", indicou o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita.

A posição é semelhante à deixada por Donald Trump esta quinta-feira, garantindo que os Estados Unidos não irão alinhar com França, Reino Unido e Canadá.

"Estaria a premiar o Hamas se reconhecesse um Estado da Palestina, e ele não acredita que devam ser recompensados", indicou fonte oficial da Casa Branca à Reuters.