​Israel responde a ultimato da Grã-Bretanha

Grã-Bretanha seguiu os passos de França e disse que irá reconhecer um estado palestiniano durante a Assembleia Geral da ONU, em setembro, a não ser que "o governo israelita tome medidas significativas para acabar com a terrível situação na Faixa de Gaza, alcance um cessar-fogo, deixe claro que não haverá anexação da Cisjordânia e se comprometa com um processo de paz de longo prazo que se concretize na solução de dois estados", segundo comunicado do governo britânico.

Os britânicos mencionam a Cisjordânia porque houve grande repercussão de uma votação no parlamento israelita na semana passada em que foi aprovada uma moção simbólica favorável à anexação do território. Na Cisjordânia vivem cerca de 2,5 milhões de palestinos e 500 mil israelitas. Os israelitas vivem em colonatos considerados ilegais pela comunidade internacional.

A votação, no entanto, teve caráter simbólico e não vinculativo. Portanto é improvável que Israel caminhe para anexar o território, em especial num momento de grande pressão internacional.

O anúncio da Grã-Bretanha sobre a possibilidade de reconhecimento de um estado palestiniano altera um posicionamento histórico do país. Sucessivos governos britânicos comunicaram que iriam reconhecer um estado palestiniano "no momento certo", mas jamais estabeleceram um cronograma, ao contrário do mencionado na nota divulgada pelo atual primeiro-ministro Keir Starmer.

O governo israelita respondeu duas vezes. A primeira resposta foi dada pelo embaixador de Israel na ONU, Danny Dannon. Segundo ele, "Israel já concordou muitas vezes com um cessar-fogo". Ainda segundo Dannon, "nenhum reconhecimento simbólico e nenhuma resolução da ONU mudarão o facto básico de que há aqueles que lutam contra terroristas e forças extremistas, e há aqueles que fazem vista grossa ou recorrem ao apaziguamento".

Posteriormente, foi a vez do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu responder:

"Starmer recompensa o terrorismo monstruoso do Hamas e pune suas vítimas. Um estado jihadista na fronteira com Israel HOJE ameaçará a Grã-Bretanha AMANHÃ. Apaziguar terroristas jihadistas sempre falha. Também falhará com você. Isso não vai acontecer", escreveu Netanyahu na plataforma X (ex-Twitter).