Sismo de magnitude 8.6 leva a avisos de tsunami no Japão

Um sismo de magnitude 8.6 atingiu a península russa de Kamchatka durante a madrugada desta quarta-feira, levando a avisos de emrgência e de tsunami no Japão.

O epicentro do sismo foi localizado a uma profundidade de 19,3 quilómetros, a cerca de 1500 quilómetros do Japão e a 5 mil quilómetros do Havaí.

Alerta foi dado pela Agência de Meteorologia do Japão por volta das 8h43 locais (0h43 em Lisboa), prevendo ondas de tsunami de um metro a partir das 10h00 locais (2h00 em Lisboa), entre as regiões de Hokkaido e Kyushu.

O governo japonês entretanto avançou que espera ondas até três metros e emitiu um alerta de emergência e evacuação em cidades costeiras.

Na região de Kamchatka foram registadas ondas de três a quatro metros, avançou o ministro regional, citado pela Reuters.