Sistema digital para registo de entradas de estrangeiros na UE em vigor a 12 de outubro

O novo sistema digital de entradas e saídas de estrangeiros na União Europeia (UE) começará a funcionar em 12 de outubro em 29 países, incluindo Portugal, com dados biométricos para substituir gradualmente o atual carimbo de passaportes.

O anúncio foi feito esta quarta-feira pela Comissão Europeia, que definiu a data de início, explicando em comunicado que, "a partir de 12 de outubro, os Estados-membros começarão a introduzir gradualmente o sistema ao longo de um período de seis meses".

"As autoridades fronteiriças irão, progressivamente, registar os dados dos nacionais de países terceiros que cruzem as fronteiras. No final deste período, o sistema estará plenamente operacional em todos os pontos de passagem fronteiriça", isto é, em abril de 2026.

O Sistema de Entrada/Saída (SES) é um sistema informático automatizado de registo de nacionais de países terceiros que viajam para estadas de curta duração (até 90 dias), sempre que atravessam as fronteiras externas de qualquer um dos países europeus que utilizam o sistema, entre os quais Portugal.