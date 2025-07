Sob pressão internacional, o que é que Netanyahu e Yair Lapid vão fazer para não isolar Israel?

Israel passa por um período de intensa pressão internacional, mesmo por parte de países aliados.

Os meios de comunicação israelitas avançam, esta quarta-feira, que membros do Congresso e do Senado dos EUA, definidos como "amigos de Israel" transmitiram uma mensagem às autoridades israelitas: "Devem agir para levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza. Ajudem-nos a ajudar-vos."

Mensagens semelhantes também foram encaminhadas por autoridades da Casa Branca.

O isolamento internacional de Israel aprofunda-se a cada dia. Uma proposta da Comissão Europeia para negar a Israel acesso parcial ao fundo de pesquisa "Horizon Europe", da União Europeia, não obteve o apoio da maioria qualificada. Se aprovado, Israel perderia acesso a 200 milhões de euros em subsídios e investimentos futuros no Conselho Europeu de Investimento (EIC). Por agora, no entanto, o problema para Israel parece resolvido, porque representantes de Itália e Alemanha disseram que precisam de mais tempo para analisar detalhes da proposta.

Perante este cenário, a Renascença entrou em contacto com duas personalidades de lados opostos da política israelita para saber o que pensam sobre isso. A mesma pergunta foi dirigida ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e ao líder da oposição Yair Lapid: qual a posição sobre este isolamento e o que pretende fazer para mudar isso?

O gabinete de Netanyahu, em resposta, disse apenas que "informará quando e se houver uma resposta".

Já a resposta de Lapid foi extensa e focada no reconhecimento internacional de um estado palestiniano.

"Se, depois de trinta anos de corrupção e violência da Autoridade Palestiniana (AP), se depois que Abu Mazen [como também é conhecido o presidente palestiniano Mahmoud Abbs] cancelou as eleições e negou a democracia aos palestinianos, se depois da tomada de Gaza pelo Hamas e do terror de 7 de outubro, a próxima coisa que aconteceu foi o reconhecimento global de um estado palestiniano, então, da perspetiva deles, eles provavelmente estão fazendo algo certo", começa por dizer o líder da oposição.

"Se a Europa realmente quer que um estado palestiniano seja estabelecido, deveria fazer exatamente o oposto: exigir que os palestinianos mudem", defende Lapid, em resposta à pergunta da Renascença.

"Que eles nos provem que sabem ser democratas, sabem combater o terrorismo, sabem livrar-se da corrupção. Declarar apoio àqueles que distribuíram doces em Nablus e Hebron na manhã de 7 de outubro não contribui para o avanço da solução de dois Estados – pelo contrário, distancia-a", disse, numa nota enviada à Renascença.

O caso de Yair Lapid é simbólico. Enquanto ocupou o cargo de primeiro-ministro durante o breve período em que a oposição conseguiu superar Netanyahu, disse abertamente ser favorável ao estabelecimento de um estado palestiniano.

"Apesar de todos os obstáculos, uma grande maioria dos israelitas apoia a visão da solução de dois estados. Eu sou um deles”, explica. No entanto, há "uma condição". "Parem de disparar foguetes e mísseis contra as nossas crianças".

Essas declarações soam inimagináveis hoje em Israel. Mas Lapid fez as afirmações em setembro de 2022 durante seu primeiro e único discurso como líder de Israel, na Assembleia Geral da ONU. No final do ano, o chamado "governo da mudança" israelita caiu. E, como resultado de mais uma eleição, Benjamin Netanyahu voltou a ocupar o cargo de primeiro-ministro.