Trump terminou amizade com Epstein por ter "roubado" funcionárias do seu resort

Donald Trump revelou esta terça-feira que terminou a sua relação de amizade com Jeffrey Epstein por ter "roubado" funcionárias do seu resort na Flórida de Mar-a-Lago, incluindo Virginia Giuffre, que foi uma das primeiras pessoas a denunciar o abuso e tráfico sexual de Epstein e também acusou o Príncipe André do Reino Unido.

A bordo do Air Force One, de volta da Escócia, o presidente norte-americano foi abordado sobre declarações que tinha feito no dia anterior, de que tinha cortado relações com o empresário porque "tinha feito algo de inapropriado" e que tinha "roubado pessoas que trabalhavam para mim".

Questionado sobre se essas pessoas eram jovens mulheres, Trump confirmou: "Sim, eram. Eram funcionárias do spa."

"Eu disse: 'Ouçam, não queremos que levem os nossos trabalhadores", disse. Questionado sobre se Virginia Giuffre, uma das vítimas que denunciou o tráfico sexual de Epstein, era uma das funcionárias, Trump, após hesitação, afirmou que "ele roubou-a".

"Penso que sim, que era uma dessas pessoas. Ele roubou-a", disse Trump. Giuffre, que morreu este ano, alegou que trabalhava no spa de Mar-a-Lago e que foi depois contratada pela companheira de Epstein, Ghislaine Maxwell, em 2000, quando tinha apenas 16 anos. A vítima alegou que terá sido inicialmente abusada pelo casal e depois "emprestada a homens poderosos", incluindo o Príncipe André.