Tumultos em Angola já fizeram 22 mortos

O gabinete do Presidente João Lourenço reuniu-se para analisar informação sobre a situação de segurança no país e a resposta da polícia.

O Governo angolano decidiu subir o preço dos combustíveis em cerca de um terço, como parte de um esforço para reduzir os subsídios ao gasóleo e gasolina e aliviar as finanças públicas.

Angola tem vindo a remover gradualmente os subsídios aos combustíveis desde 2023 - uma medida incentivada pelo pelo Fundo Monetário Internacional - quando um aumento no preço dos combustíveis também desencadeou protestos violentos.

Os subsídios aos combustíveis chegaram a 4% do Produto Interno Bruto (PIB) no ano passado, de acordo com o ministro das Finanças do país produtor de petróleo.

Na segunda-feira, o Consulado Geral de Portugal em Luanda aconselhou os portugueses a evitar "deslocações desnecessárias" na cidade.

"A atual situação de segurança em Luanda é objeto de monitorização e acompanhamento próximo por parte da representação diplomática de Portugal em Angola, em contacto com as competentes Autoridades angolanas e com os parceiros da UE", refere o consulado, numa mensagem publicada no site oficial.

O Consulado Geral de Portugal em Luanda aconselha os cidadãos nacionais a aderirem ao Canal WhatsApp da representação diplomática.