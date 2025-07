​Unicef lança apelo urgente para ajuda às crianças de Gaza

Desde o colapso do cessar-fogo, a 18 de março, a população em Gaza vive privada de água, eletricidade e combustível. As crianças "não têm acesso a comida". A ajuda humanitária existe, mas os camiões "chegam a conta-gotas", sob a ameaça de bombardeamentos. Mais de 900 pessoas já morreram e 6 mil ficaram feridas ao tentarem chegar à comida.

A Unicef mantém-se no terreno e só em julho fez chegar a Gaza 147 camiões com ajuda. No entanto, o orçamento não chega para as necessidades desta população, por isso lança agora um apelo em que pede a contribuição da sociedade civil.

O objetivo, segundo Catarina da Ponte, é "adquirir pastilhas para purificar água (atualmente em Gaza 95% das famílias não têm acesso a água-potável), leite terapêutico para bebés, alimentos terapêuticos para crianças em desnutrição, Kits de primeiros socorros e higiene, medicamentos essenciais, vacinas, roupas, tendas, combustíveis, todos os bens essenciais e de primeira necessidade", explica. "Neste momento falta tudo em Gaza".

Para enviar o seu donativo, basta aceder à página da organização (www.unicef.pt), onde encontra toda a informação sobre as diferentes formas de contribuir. Pode ainda aceder diretamente através deste endereço: https://donativos.unicef.pt/campanha/emergencia-ga... Pode ainda contribuir por MBWay, pelo número 919 919 939.

Catarina da Ponte diz que "precisamos de inundar Gaza com ajuda alimentar em grande escala, sem restrições, mantê-la todos os dias, para evitar a fome em massa". A Unicef vai continuar a apoiar estas crianças, "muitas delas em risco de fome, deslocadas, traumatizadas". Esta crise "está longe de terminar" e o trabalho da organização também. "Temos de levar esta esperança e enquanto houver uma criança em risco a nossa missão continua", defende a porta-voz da Unicef Portugal.