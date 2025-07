Vulcão Klyuchevskoy entra em erupção depois de terramoto no leste da Rússia

O vulcão Klyuchevskoy, na província russa de Kamchatka, entrou em erupção esta quarta-feira, depois do terramoto de magnitude 8.8 que provocou um alerta de tsunami, mas não fez vítimas.

Segundo o Serviço Geofísico da Academia de Ciências Russa, pode ser observada "uma descida de lava quente na encosta ocidental" do vulcão, além de "um brilho poderoso acima do vulcão" e "explosões".

Localizado a cerca de 450 quilómetros a norte da capital regional, Petropavlovsk-Kamchatsky, o vulcão de Klyuchevskoy é um dos vulcões mais altos do mundo. Tem várias erupções registadas nos últimos anos.

O Klyuchevskoy tem 4.750 metros de altura, é um estratovulcão (em que o cone é composto de várias camadas de lava), e faz parte do Anel de Fogo do oceano Pacífico.

O vulcão faz parte de um grupo na cintura vulcânica Kuril-Kamchatka, numa zona de subdução da placa tectónica do oceano Pacífico sob a placa onde está a península de Kamchatka, a placa de Okhotsk (entre as placas do Pacífico, América do Norte, Eurásia e Amur).