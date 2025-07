Embaixada da Palestina considera "corajosa" intenção do Governo português

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Expatriados congratula-se com o anúncio feito hoje, quinta-feira, pelo Primeiro-Ministro português, Luís Montenegro, da intenção do seu país em reconhecer o Estado da Palestina", apontou a embaixada, "considerando esta uma posição corajosa, consistente com o direito internacional e as resoluções das Nações Unidas, e que irá contribuir para o alcance da paz".

A Palestina pede ainda que "todos os Estados assinem e adotem a Declaração de Nova Iorque e assumam as suas responsabilidades na contenção do genocídio, da deslocação forçada e da anexação, e na proteção da solução de dois Estados, alcançando assim segurança, estabilidade e prosperidade para os povos e países da região e do mundo".

A Declaração de Nova Iorque, resultado da mais recente conferência das Nações Unidas sobre a questão da Palestina, estabelece um plano por fases para pôr fim ao conflito de quase oito décadas e a guerra em Gaza, culminando com uma Palestina independente e desmilitarizada, ao lado de Israel, e a eventual integração deste país na região do Médio Oriente.

O Governo português anunciou, esta quinta-feira, que vai ouvir o Presidente da República e os partidos políticos para "considerar efetuar o reconhecimento do Estado palestiniano" em setembro, na próxima Assembleia Geral das Nações Unidas.

Num comunicado, o gabinete do primeiro-ministro considera que estão "verificadas" e "largamente validadas" pelos países presentes na conferência da ONU as "condições preenchidas pela Autoridade Palestiniana", consistindo na condenação das ações do Hamas e exigência do desarmamento, exigência de libertação incondicional dos reféns de Gaza, reforma institucional interna, organização de eleições, aceitação de Estado palestiniano desmilitarizado e reconhecimento do Estado de Israel.