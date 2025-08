Enviado dos EUA ao Médio Oriente encontra-se com Netanyahu e viaja até Gaza

O enviado especial dos Estados Unidos ao Médio Oriente esteve reunido esta quinta-feira com Benjamin Netanyahu e vai viajar na sexta-feira para a Faixa de Gaza para inspecionar a entrega de comida, numa altura em que são ultimados os detalhes do plano para acelerar as ajudas no território.

Em Washington, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou que Steve Witkoff e o embaixador norte-americano em Israel, Mike Huckabee, vão viajar até à Faixa de Gaza esta sexta-feira para garantir que a distribuição de comida está a acontecer e delinear um plano para entregar mais comida.

Os dois representantes norte-americanos vão ainda encontrar-se com palestinianos a viverem em Gaza para "ouvir em primeira mão sobre a situação difícil no terreno".

Pouco depois do encontro com o primeiro-ministro israelita, Donald Trump publicou um apelo nas redes sociais: "A maneira mais rápida para terminar a crise humanitária em Gaza é o Hama render-se e libertar os reféns", escreveu.

Ao mesmo tempo, os Estados Unidos anunciaram sanções à Autoridade Palestiniana e à Organização da Libertação da Palestina por prejudicarem os esforços de paz. Ambas são rivais do Hamas e internacionalmente aceites como representativas do povo palestiniano.

Em Israel, Steve Witkoff e israelitas acordaram em acelerar um plano que envolve a libertação de todos os reféns, o desarmamento do Hamas e a desmilitarização da Faixa de Gaza, indicam fontes oficiais israelitas à Reuters.

Na semana passada, negociações sobre um cessar-fogo em Gaza foram interrompidas em Doha, no Qatar, após Hamas e Israel terem trocado culpas pelo impasse. Esta quinta-feira, os ministros israelitas da Defesa e da Justiça defenderam a anexação da Cisjordânia.